Antalya'da bir kişinin denize sürüklendiği ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir kişinin dere sularına kapılarak denize sürüklendiği ihbarı üzerine ekipler alarma geçti. Çok sayıda ekip tarafından yapılan arama çalışmasında bir sonuç elde edilemedi.

Olay, Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkiinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından Likya yolunda yürüyüş yapan bir kadının Çıralı Deresi'nden Olimpos tarafına geçmeye çalışırken dere sulara kapılıp denize sürüklendiği ihbarı yapıldı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi ve jandarma personeli sevk edildi. Ekipler, denizde 1 metreyi bulan dalgalar yüzünden daha çok arama tarama çalışmasını havadan gerçekleştirdi. Havadan helikopter ile yapılan aramada şu ana kadar bir ize rastlanmadı. Çalışmaların hava kararıncaya kadar devam edeceği öğrenildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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