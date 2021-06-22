Antalya'da bir kişi yıllar önce bakkaldan izinsiz aldığı ürünlerin parasını gizlice bırakarak "helallik" istedi
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Antalya'da bir kişi yıllar önce bakkaldan izinsiz aldığı ürünlerin parasını gizlice bırakarak "helallik" istedi

Antalya'da bir kişi yıllar önce bakkaldan izinsiz aldığı ürünlerin parasını gizlice bırakarak 'helallik' istedi
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişi, 8 yıl kadar önce izinsiz aldığı ürünlerin parasını koyduğu zarfı bakkalın kapısına "helallik" istediği notla bıraktı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişi, 8 yıl kadar önce izinsiz aldığı ürünlerin parasını koyduğu zarfı bakkalın kapısına "helallik" istediği notla bıraktı.

Bahtılı Mahallesi'nde 15 yıldır bakkal işleten 65 yaşındaki Yakup Uygun, akşam üzeri evine gitmeye hazırlandığı sırada kapıya bantlanmış zarfı fark etti.

Uygun, zarfı açtığında içinde 500 lira ve "Hakkınız tüm aile bireyleri olarak helal edin. Yaklaşık bundan 7-8 yıl önce marketinizden çocuklukla yapmış olduğum, izinsiz almış olduğum ürünler için hakkınız helal edin. 7-8 yıl önce 150 lira civarında sizi zarara uğrattım. Bunun yerine size 500 lira olarak iade ediyorum. Lütfen hakkınızı helal edin, tüm aile bireyleri olarak." yazılı notu gördü.

"Ben parayı almadan hakkımı helal ediyorum"

Uygun, AA muhabirine, dükkana gizlice bırakılan zarfın içindeki notu görünce hem şaşırdığını hem de yapılan hareketten dolayı sevindiğini belirterek "Çocuk kendine göre bir hesap yapmış ve 500 lirayı zarfa koymuş, şimdi 17-20 yaşlarında olabilir. Bu muhitin çocuğu olduğunu düşünüyorum. Önemli olan zamanla helal ve haramı öğrenmiş olması. Kim olduğunu bilsem parayı iade ederim. Parayı almadan hakkımı helal ediyorum." dedi.

Uygun, bu davranışı nedeniyle takdir ettiği gençle tanışmak istediğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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