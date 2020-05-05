Antalya'da bir kişi yaşadığı dükkanda ölü bulundu
05.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:44
Antalya'da 64 yaşındaki bir kişi, yaşadığı oto boyama dükkanında ölmüş olarak bulundu.
Antalya'da 64 yaşındaki bir kişi, yaşadığı oto boyama dükkanında ölmüş olarak bulundu.
Kepez ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir oto boyama dükkanında yaşayan Süleyman Öztürk'ten haber alamayan kızı Semra Öztürk, durumu polise bildirdi.
Dükkana gelen polis ve sağlık ekipleri, Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Öztürk'ün cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: AA