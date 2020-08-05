Antalya'da bir kişi tartıştığı iş arkadaşını öldürdü Antalya'nın Serik ilçesinde, iki arkadaş arasında çıkan tartışmada bir kişi av tüfeğiyle öldürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde, iki arkadaş arasında çıkan tartışmada bir kişi av tüfeğiyle öldürüldü. İlçeye bağlı Orta Mahalle'de Osman G. (42) ile arkadaşı Ramazan Akınoğlu (39) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman G, evden aldığı av tüfeğiyle Akınoğlu'nu üç el ateş ederek yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akınoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Şüpheli Osman G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İki arkadaşın bir otelde birlikte çalıştıkları öğrenildi. Kaynak: AA