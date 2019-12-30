Antalya'da bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
Antalya'da bir kişi, sokak ortasında ölü bulundu.
Antalya'da bir kişi, sokak ortasında ölü bulundu.
Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 787 Sokak'ta bir kişinin hareketsiz yattığını fark edenler, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hüdaverdi Coşan'ın (66) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Coşan'ın ölüm haberini alan yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Coşan'ın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdıldı.