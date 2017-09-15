Antalya'da Bir Kişi Park Halindeki Otomobilde Ölü Bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, park halindeki otomobilde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Kadriye Mahallesi 268 Sokak'ta Acısu deresi kenarında devriye görevi yapan polis ekipleri, yol kenarında park halindeki 35 VYA 72 plakalı otomobili kontrol etti.



Camları açık vaziyetteki aracın arka koltuğunda bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark eden ekipler, olay yerine 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı.



Sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Şükrü Mert Ersoy (22) olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Ersoy'un cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Ersoy'un, boğularak öldürüldüğü üzerinde duran polis, aracın bir gün önce araç kiralama şirketinden kiralandığını tespit etti.