Antalya'da bir kişi pansiyonda ölü bulundu
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Antalya'da bir kişi pansiyonda ölü bulundu

06.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:44
Antalya'da bir kişi pansiyonda ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi pansiyonda ölü bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi pansiyonda ölü bulundu.

Tahılpazarı Mahallesi 621 Sokak'taki pansiyonda kalan ağabeyi Yakup Yılmaz'dan (58) haber alamayan Ömer Yılmaz, geldiği işletmede çalışanlarla oda kapısını açtı.

Odada Yılmaz'ın hareketsiz yerde yattığını gören Ömer Yılmaz, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin yaptığı kontrolde Yakup Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İki çocuk babası demir ustası Yılmaz'ın aralıklarla pansiyonda kaldığı, 15 Şubat'ta tekrar yerleştiği belirlendi.

Cenaze, olay yerindeki inceleme sonrası Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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