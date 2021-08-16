Antalya'da bir kişi, kız arkadaşına sürpriz yaparken tartıştığı kişiyi silahla yaraladı
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Antalya'da bir kişi, kız arkadaşına sürpriz yaparken tartıştığı kişiyi silahla yaraladı

Antalya'da bir kişi, kız arkadaşına sürpriz yaparken tartıştığı kişiyi silahla yaraladı
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da bir kişi, kız arkadaşının ismini yola yazarak sürpriz yaptığı sırada tartıştığı komşuyu silahla yaraladı.

Antalya'da bir kişi, kız arkadaşının ismini yola yazarak sürpriz yaptığı sırada tartıştığı komşuyu silahla yaraladı.

Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'ne gelen C.Ö. (26), yola kız arkadaşının ismini yazarak üzerine oyuncak ayı, çiçek, çikolata ve kutu içerisinde yüzük bıraktı.

Apartmandaki arkadaşına seslenen C.Ö. ile aynı apartmanda oturan Veysi K. (37) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Ö, aşağıya inen Veysi K'yi ayağından silahla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Veysi K, tedavi altına alındı.

Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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