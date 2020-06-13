Antalya'da bir kişi evinin küvetinde ölü bulundu
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Antalya'da bir kişi evinin küvetinde ölü bulundu

Antalya'da bir kişi evindeki küvette ölü bulundu.

Antalya'da bir kişi evinin küvetinde ölü bulundu
13.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:12

Antalya'da bir kişi evindeki küvette ölü bulundu. Anna K, Kepez ilçesi Atatürk Mahallesi 2633. Sokak'ta bulunan evinin küvetinde hareketsiz bulduğu 43 yaşındaki eşi M.K. için 112 Acil Servis ekibinden yardım istedi.Sağlık ekibi, M.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından M.K'nin cenazesi ölüm nedeninin belirlenebilmesi için morga götürüldü.

Kaynak: AA

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