Antalya'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinde ölü bulundu.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinde ölü bulundu.

Topallı Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşayan Osman Ali Yalçın (70), oğlu tarafından evin bahçesinde hareketsiz yatar vaziyette bulundu.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yalçın'ın 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye skandal teklif: 18 yaşında evlendiririz

Olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye skandal teklif: 18 yaşında evlendiririz

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title