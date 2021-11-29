Antalya'da bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'nın Aksu ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinde ölü bulundu.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde bir kişi, evinin bahçesinde ölü bulundu.
Topallı Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşayan Osman Ali Yalçın (70), oğlu tarafından evin bahçesinde hareketsiz yatar vaziyette bulundu.
Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yalçın'ın 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.
AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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