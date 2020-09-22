Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
22.09.2020 22:29 | Son Güncelleme: 22.09.2020 22:29

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Güzeloba Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan Kahraman Cangara (37), Lübnan asıllı kız arkadaşı tarafından evde hareketsiz halde yatarken bulundu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Cangara'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kahraman Cangara'nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muharrem İnce Angela Merkel Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Binnur Kaya Halil Sezai İlker Kaleli Meryem Uzerli
Spor Babel Okan Buruk Tamer Tuna Jimmy Durmaz Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 22:33:20. #1.14#
title