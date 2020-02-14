Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu
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Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Antalya'da kızı ve oğlu ile birlikte yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

14.02.2020 21:22 | Son Güncelleme: 14.02.2020 21:22
Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu

'da kızı ve oğlu ile birlikte yaşayan kişi evinde ölü bulundu.


Olay, ilçesi Soğuksu Mahallesi 306'ncı Sokak'ta saat 20.00 sıralarında bir apartman dairesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde eve gelen genç, babasının banyoda hareketsiz yattığını gördü. verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Ramazan A.'nın (50) yaşamını yitirdiğini belirledi. Ramazan A.'nın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ramazan A.'nın kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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