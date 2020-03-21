Antalya'da bir kişi evinde çıkan yangında öldü Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti.

Nebiler Mahallesi Termessos Bulvarı'ndaki müstakil evden alevler yükseldiğini fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verip, yangına müdahale etti.

Yangın, mahallelinin müdahalesiyle fazla büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

Sağlık ve polis ekipleri ise evde yaşayan 89 yaşındaki Tahsin Zeybekoğlu'nun cesediyle karşılaştı. Yaşlı adamın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan araştırma sürüyor.

Kaynak: AA