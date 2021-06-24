Antalya'da bir kişi bıçakla yaralandı
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Antalya'da bir kişi bıçakla yaralandı

Antalya'da bir kişi bıçakla yaralandı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Yeşildere Mahallesi'nde köpeği ile gezen Doğan G. (23), henüz bilinmeyen nedenle bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Sırtından bıçakla yaralanan Doğan G, olay yerinin yakınlarındaki akaryakıt istasyonuna sığındı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılan Doğan G'nin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik güçleri, olayı gerçekleştiren ve Doğan G'nin köpeğini çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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