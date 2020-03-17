Antalya'da bir kişi babasını bıçakla öldürüp, annesini yaraladı
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Manavgat, Antalya, Polis, Güncel

Antalya'da bir kişi babasını bıçakla öldürüp, annesini yaraladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir süredir psikolojik tedavi gören kişi, bıçakla babasını öldürüp, annesini de yaraladı.

17.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:52
Antalya'da bir kişi babasını bıçakla öldürüp, annesini yaraladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir süredir psikolojik tedavi gören kişi, bıçakla babasını öldürüp, annesini de yaraladı.

Örnek Mahallesi 1530 Sokak'taki bir apartmanın 4. katında ailesiyle yaşayan Erdal K. (46), sabah saatlerinde evde tartıştığı babası İsmail K'yi (70) bıçaklayarak öldürdü, annesi Emine K'yi (66) de yaraladı.

Daha sonra elindeki bıçakla evlerinin bulunduğu sokağa inen Erdal K, "babamı öldürdüm, annemi yaraladım" diye bağırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği anne Emine K, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Erdal K'nin cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Bacağından vurulup gözaltına alındı

Bu arada, babasını öldürüp annesini ise yaralayan Erdal K. ise teslim olması için kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerine uzun süre direndi.

Saldırgan davranışlar sergileyen zanlı, bir polis memuru tarafından bacağından vurularak gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erdal K. da Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü.

Daha öncede evde yangın çıkardığı polis kayıtlarında yer alan Erdal K'nin psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü, bir süredir de düzenli kullanması gereken ilaçları almadığı ileri sürüldü. Ailenin ihbarıyla 4 gün önce eve gelen sağlık ekiplerinin de saldırgan davranış sergileyen ve yangın merdivenine kaçan Erdal K'yi ilaçlarını içmeye zorladığı belirtildi.

Antalya'da bir kişi babasını bıçakla öldürüp, annesini yaraladı

Kaynak: AA

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Antalya'da bir kişi babasını bıçakla öldürüp, annesini yaraladı

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