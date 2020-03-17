Babamı öldürdüm, annemi yaraladım diye bağıran saldırgan, bacağından vurularak yakalanabildi
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Manavgat, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Güncel

Babamı öldürdüm, annemi yaraladım diye bağıran saldırgan, bacağından vurularak yakalanabildi

Antalya'da yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, babasını öldürüp annesini yaraladı. Etrafta bağırarak saldırgan hareketler sergileyen şahıs, polis tarafından bacağından vurularak gözaltına alındı.

17.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:31
Babamı öldürdüm, annemi yaraladım diye bağıran saldırgan, bacağından vurularak yakalanabildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir süredir psikolojik tedavi gören kişi, bıçakla babasını öldürüp annesini de yaraladı.
Örnek Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katında ailesiyle yaşayan Erdal K. (46), sabah saatlerinde evde tartıştığı babası İsmail K'yi (70) bıçaklayarak öldürdü, annesi Emine K'yi (66) de yaraladı.

'BABAMI ÖLDÜRDÜM, ANNEMİ YARALADIM' DİYEREK BAĞIRDI

Daha sonra elindeki bıçakla evlerinin bulunduğu sokağa inen Erdal K, "babamı öldürdüm, annemi yaraladım" diye bağırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği anne Emine K, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Erdal K'nin cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

TESLİM OLMAMAK İÇİN DİRENDİ

Babasını öldürüp annesini yaralayan Erdal K. ise teslim olması için kendisini ikna etmeye çalışan polis ekiplerine uzun süre direndi.

BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANABİLDİ

Saldırgan davranışlar sergileyen zanlı, bir polis memuru tarafından bacağından vurularak gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erdal K. da Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İLAÇLARINI ALMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Daha önce evde yangın çıkardığı polis kayıtlarında yer alan Erdal K'nin psikolojik rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü, bir süredir de düzenli kullanması gereken ilaçları almadığı ileri sürüldü. Ailenin ihbarıyla 4 gün önce eve gelen sağlık ekiplerinin de saldırgan davranışlar sergileyen ve yangın merdivenine kaçan Erdal K'yi ilaçlarını içmeye zorladığı belirtildi.

Kaynak: AA

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