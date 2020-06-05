Antalya'da bir kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bayat Mahallesi'ndeki bir soğuk hava deposunda bir araya gelen S.C. ile Hakan Algül arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.C, arabasından aldığı av tüfeğiyle Algül'e ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen Algül, kurtarılamadı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA