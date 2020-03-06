Antalya'da bir kadının karşısındaki kişiyi darbetmesi güvenlik kamerasına yansıdı
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Antalya'da bir kadının karşısındaki kişiyi darbetmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'da bir erkeğin tartıştığı kadın tarafından darbedildiği anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

06.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:12
Antalya'da bir kadının karşısındaki kişiyi darbetmesi güvenlik kamerasına yansıdı

'da bir erkeğin tartıştığı kadın tarafından darbedildiği anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

ilçesinde, isimleri henüz öğrenilemeyen kadın, bir erkekle tartışmaya başladı.

Bir süre sonra kadın karşısındakine tokat ve yumruk attı, esnafa ait sandalye ve masaları devirdi.

İkili arasında yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

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