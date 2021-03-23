Antalya'da bir kadını bıçakla yaralayan sanık hakkında müebbet hapis cezası istendi
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Antalya'da bir kadını bıçakla yaralayan sanık hakkında müebbet hapis cezası istendi

23.03.2021 16:41 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:56
Antalya'da bir kadını bıçakla yaralayan sanık hakkında müebbet hapis cezası istendi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, güzellik salonundaki kadını bıçakla yaralayan sanık hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, güzellik salonundaki kadını bıçakla yaralayan sanık hakkında müebbet hapis cezası talep edildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Süleyman T, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Müşteki Şenay Y'nin avukatı, müvekkili ile sanık arasında daha önce de husumet bulunduğunu, müvekkilinin bıçakla hayati tehlike oluşturulacak şekilde yaralandığını belirtti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Süleyman T'nin, daha önce birlikte yaşadığı Şennur N'nin iş yerinin önüne geldiğini, aralarında arbede yaşandığını kaydetti.

Sanığın burada Şennur N'nin kardeşi Şenay Y'yi 11 bıçak darbesiyle yaraladığını belirten savcı, olayda öldürmeye elverişli alet kullanması, darbe sayısı ve yaralanmanın niteliği göz önünde bulundurularak, sanığın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde 25 Ağustos 2020'de, bir binanın zemin katındaki güzellik merkezine gelen Süleyman T, burada Şenay Y'yi bıçakla yaraladıktan sonra otomobiliyle kaçmış, evinde yakalanıp tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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