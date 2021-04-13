Antalya'da bir kadını bıçakla yaralayan sanığa 13 yıl hapis cezası
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Antalya'da bir kadını bıçakla yaralayan sanığa 13 yıl hapis cezası

Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Antalya'da bir kadını bıçakla yaralayan sanığa 13 yıl hapis cezası

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, güzellik salonundaki kadını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski sevgilisi kapıya bıçakla dayanıp, '30 saniyen var, sonrasına karışmam' diye mesaj attı
Eski sevgilisi kapıya bıçakla dayanıp, "30 saniyen var, sonrasına karışmam" diye mesaj attı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, güzellik salonundaki kadını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Süleyman T, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Süleyman T'nin olay günü karşılaştığı Şenay Y'yi 11 bıçak darbesiyle yaraladığını kaydetti.

Savcı, "Sizinle işim daha bitmedi" sözleriyle tehditte de bulunan sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan Süleyman T, şikayetçilerin kendisini iyi tanıdıklarını, her zaman iyi bir insan olduğunu söylediklerini belirterek, "Birlikte olduğumuz süre içinde kendilerine yardımlarım olmuştur." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa 13 yıl hapis cezası verdi.

Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde 25 Ağustos 2020'de, bir binanın zemin katındaki güzellik merkezine gelen Süleyman T, burada Şenay Y'yi bıçakla yaraladıktan sonra otomobiliyle kaçmış, evinde yakalanıp tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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