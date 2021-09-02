Antalya'da bir kadın zorla tutulduğunu söylediği evin penceresinden atladı
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Antalya'da bir kadın zorla tutulduğunu söylediği evin penceresinden atladı

Antalya'da bir kadın zorla tutulduğunu söylediği evin penceresinden atladı
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da zorla tutulduğunu iddia ettiği evin penceresinden atlayan kadın yaralandı.

Antalya'da zorla tutulduğunu iddia ettiği evin penceresinden atlayan kadın yaralandı.

Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın yaklaşık 10 metre yükseklikteki 1'inci kat penceresine çıkan Ş.N.E. (19) evde zorla tutulduğunu söyleyerek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ş.N.E, polis ekipleri geldiği sırada pencereden atladı. Kadın önce park halindeki otomobilin üzerine, ardından beton zemine düştü.

Yaralanan Ş.N.E, "Beni kaçırdılar. Zorla tutuyorlardı. Kimliğimi aldılar. Ailemle tehdit ediyorlar. Bodrum katına kilitlemekle tehdit ediyorlar. Beni kurtarın." dedi.

Yaralı kadın, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Görgü tanıklarından Yılmaz Aktaş, "Pencereye çıkan kadın, alıkonulduğunu, işkence yapıldığını söyledi. Önce aşağıya pasaport attı. Kendisini daha önce burada görmemiştik. Demir kapılar nedeniyle çıkamadığını belirtti. Polisi aradık ama o sırada atladı. Arabaya çarpması onu yavaşlattı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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