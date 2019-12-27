Antalya'da bir kadın tartıştığı komşusu tarafından bıçaklandı

27.12.2019 15:34 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:40

Antalya'da komşusu tarafından bıçaklanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Mine Bilben (47) Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi'nde, komşusu B.U. ile gürültü meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, B.U'nun bıçakla Bilben'i bacağından yaraladığı öne sürüldü.

Bilben, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Bilben'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA