Antalya'da bir kadın inşaat halindeki evde biri engelli üç çocuğuna bakmaya çalışıyor
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Antalya'da bir kadın inşaat halindeki evde biri engelli üç çocuğuna bakmaya çalışıyor

24.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:08
Antalya'da bir kadın inşaat halindeki evde biri engelli üç çocuğuna bakmaya çalışıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde inşaat halindeki dairenin tek odasında üç çocuğuyla yaşayan kadın, yardım eli bekliyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde inşaat halindeki dairenin tek odasında üç çocuğuyla yaşayan kadın, yardım eli bekliyor.

İhtiyaç sahibi Özgül Yaman, gazetecilere, biri engelle üç çocuğuyla mutfak, tuvalet ve banyosu olmayan inşaat halindeki dairenin tek odasında yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Zihinsel engelli çocuğunun sürekle bakıma ihtiyaç duyduğunu belirten Yaman, "Eşim evi terk etti, inşaat halindeki evde çaresizlik içindeyim. Hiçbir gelirim olmadığı için yevmiyeyle iş olursa gidiyordum. Uzun zamandır çocuklarıma baktığım için artık işe de gidemiyorum." dedi.

Yaman, komşularının verdikleriyle idare etmeye çalıştığını, yetkililerden yardım istediğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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