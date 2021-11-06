Antalya'da bir kadın evlerinde çıkan yangında mahsur kalan iki torununu kurtardı - Haberler
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Antalya'da bir kadın evlerinde çıkan yangında mahsur kalan iki torununu kurtardı

AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Antalya'da bir kadın evlerinde çıkan yangında mahsur kalan iki torununu kurtardı

Antalya'da binanın üçüncü katında çıkan yangın söndürüldü.

ANTALYA (AA) - Antalya'da binanın üçüncü katında çıkan yangın söndürüldü.

Yahya Olgun'a ait Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde torunlarına bakan anneanne Nedret Olgun, alevlere müdahale etmeye çalıştı.

Yangının büyümesi üzerine Olgun, odada mahsur kalan 2 torununu kurtararak evden çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Haber i alan çocukların annesi ise iki çocuğuna sarılarak gözyaşı döktü.

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri
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