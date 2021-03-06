Antalya'da bir kadın evde ölü bulundu
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Antalya'da bir kadın evde ölü bulundu

06.03.2021 20:41 | Son Güncelleme: 06.03.2021 20:44
Antalya'da bir kadın evde ölü bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde 51 yaşındaki kadın evde ölü bulundu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 51 yaşındaki kadın evde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Göksu Mahallesi 6885 Sokak'ta yaşayan Tahsin Dönmez (57), evinde kalan Necibe Uzun'u (51) hareketsiz halde bulunca polis merkezine başvurdu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Uzun'un öldüğünü belirledi.

Ölümü şüpheli bulan polis ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Uzun'un siroz hastası olduğu öne sürüldü.

Tahsin Dönmez, gazetecilere, Necibe Uzun'u üç gün önce bir parkta bitkin halde bulduğunu söyledi.

Uzun'u durumuna acıyarak evine getirdiği belirten Dönmez, "Hali 2-3 gündür güzeldi. Dün gece sabaha kadar istifra etti. Ambulans ve polis çağırmama izin vermedi. Sabah 08.00'de işe gittim. İşten geri döndüğümde o vaziyette gördüm. Onu o şekilde görünce şoke oldum. Hemen karakola gittim." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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