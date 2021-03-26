Antalya'da bir kadın engelli eşine fedakarca bakıyor
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Antalya'da bir kadın engelli eşine fedakarca bakıyor

Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Antalya'da bir kadın engelli eşine fedakarca bakıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde engelli eşi ve çocuğuyla yaşayan kadın, yardım eli bekliyor.

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Antalya'nın Serik ilçesinde engelli eşi ve çocuğuyla yaşayan kadın, yardım eli bekliyor.

Serik ilçesi Merkez Mahallesi Yazır Caddesi'nde yaşayan 35 yaşındaki Gökhan Uludağ, yaklaşık bir yıl önce kalp krizi geçirdi. Sonrasında felç geçirince engelli hale gelen Uludağ'ın bakımıyla 25 yaşındaki eşi Raziye ilgileniyor.

Komşularının yardımıyla yaşamlarını sürdüren bir çocuk annesi Raziye Uludağ, yaptığı açıklamada, eşinin ayakta duramadığını, bütün ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını söyledi.

Eşine baktığı için çalışamadığını, maddi olarak bir gelirlerinin olmadığını aktaran Uludağ, "Eşimin haberi olmadan üzerine açılan sahte iş yeri nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Kimseden nakit para yardımı istemiyorum. Bakkal borcumuz var. Eşimin üzerine açılan şirket kapanırsa en azından engelli ve hasta bakım parası alırım. O da bizim geçinmemize yeter." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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