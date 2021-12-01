Antalya'da bir iş yerine döner bıçağıyla giren kişi polisin ikna çabasıyla çıkarıldı - Haberler
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Antalya'da bir iş yerine döner bıçağıyla giren kişi polisin ikna çabasıyla çıkarıldı

AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Antalya'da bir iş yerine döner bıçağıyla giren kişi polisin ikna çabasıyla çıkarıldı

Antalya'da eski eşiyle sorun yaşadığı iddiasıyla bir iş yerine döner bıçağıyla giren kişi, polisin saatler süren çalışmasıyla ikna edildi.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da eski eşiyle sorun yaşadığı iddiasıyla bir iş yerine döner bıçağıyla giren kişi, polisin saatler süren çalışmasıyla ikna edildi.

Ümit Kalenderoğlu, Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1115 Sokak'taki restorana elinde döner bıçağıyla girdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Bu sırada dükkanını bırakmak istemeyen iş yeri sahibi, polisin isteğiyle dışarıya çıktı.

Bunun üzerine dükkanın kapısını kapatan Kalenderoğlu, uzun süre polise direndi.

Eşiyle sorunlarının olduğu belirten Kalenderoğlu, polisin saatler süren ikna çabası sonucu iş yerinden çıkarılarak gözaltına alındı.

İş yeri sahibi Şevket Panoğlu, gazetecilere, siparişleri hazırladığı sırada bir kişinin elinde bıçakla içeriye girdiğini söyledi.

Yaşanan olay nedeniyle siparişleri hazırlayamadığını belirten Panoğlu, "Başkasıyla tartışmış elinde sallama ile dükkanıma giriyor. Bana 'çık dışarı' dedi, çıkmadım, bir şey olur diye korkmadım. Dükkanımda bunu yapmaya ne hakkı var." dedi.

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AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri

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