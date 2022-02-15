Antalya'da bir hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Antalya'da bir hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA, Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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Antalya'da bir hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Antalya'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Elmalı ve Balbey mahallelerinde klima dış ünitelerine ait elektrik kabloları ve borularının çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki çalışmalar sonucunda hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüpheli U.İ. ekipler tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Haberler

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