Antalya'da bir haftada 10 narkotik operasyonu: 17 gözaltı - Haberler
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Antalya'da bir haftada 10 narkotik operasyonu: 17 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da bir haftada 10 narkotik operasyonu: 17 gözaltı

Antalya'da bir haftada yapılan 10 ayrı narkotik operasyonunda 17 şüpheli yakalandı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da bir haftada yapılan 10 ayrı narkotik operasyonunda 17 şüpheli yakalandı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla Antalya'ya uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışmalar devam etti. 25 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan toplamda 10 operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 10 kilo 500 gram esrar maddesi, 1 kilo 260 gram esrar maddesi, 2 kilo 50 gram eroin maddesi, 9 bin 280 adet ecstasy, 652 gram metamfetamin, 202 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 5 adet hassas terazi, 1 adet silah ve 6 adet fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 200 TL ele geçirildi. - ANTALYA

Antalya'da bir haftada 10 narkotik operasyonu: 17 gözaltı

Antalya'da bir haftada 10 narkotik operasyonu: 17 gözaltı

Antalya'da bir haftada 10 narkotik operasyonu: 17 gözaltı

Antalya'da bir haftada 10 narkotik operasyonu: 17 gözaltı

Antalya'da bir haftada 10 narkotik operasyonu: 17 gözaltı

Antalya'da bir haftada 10 narkotik operasyonu: 17 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Narkotik, Antalya, 3. Sayfa, Haber

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