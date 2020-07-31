Antalya'da bir günde iki çöplük yangını
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Antalya'da bir günde iki çöplük yangını

Antalya'da bir günde iki çöplük yangını Çöp dökülen alanda başlayan yangın ağaçlara sıçradı Çam, selvi ve kavak ağaçları yandı, alevler güçlükle kontrol altına alınabildi Antalya'nın Serik ilçesinde bir günde çıkan iki ayrı çöplük alan yangınında çam selvi ve kavak ağaçları zarar gördü.

31.07.2020 00:33 | Son Güncelleme: 31.07.2020 02:48

Antalya'da bir günde iki çöplük yangını

Çöp dökülen alanda başlayan yangın ağaçlara sıçradı

Çam, selvi ve kavak ağaçları yandı, alevler güçlükle kontrol altına alınabildi

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde bir günde çıkan iki ayrı çöplük alan yangınında çam selvi ve kavak ağaçları zarar gördü. Alevlerin gecenin karanlığını aydınlattığı yangın, ekiplerin müdahalesiyle daha da büyümeden söndürüldü.

İlk yangın saat 15.00 sıralarında Yukarıkocayatak Mahallesinde çöp dökülen alanda çıktı. Yangın nedeniyle elektrik hattı koptu, palmiye ağaçları kül oldu. İkinci yangın ise akşam saatlerinde Kayaburnu mahallesinde bulunan çöp dökülen alanda başladı.Yangında bölgede bulunan çam, selvi ve kavak ağaçları yanarak zarar gördü. İhbar üzerine Antalya Büyükşehir belediyesine bağlı 3 söndürme aracı ile Serik Belediyesine ait 3 su tankeri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangın çıkan bölgede soğutma çalışmaları sürerken, çıkış nedeni ile ilgili jandarma tahkikat başlattı.

Antalya'da bir günde iki çöplük yangını

Kaynak: İHA

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