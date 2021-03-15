Antalya'da bir grup gönüllü asırlık mezar taşlarının silinen yazılarını yeniledi
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Antalya'da bir grup gönüllü asırlık mezar taşlarının silinen yazılarını yeniledi

15.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:51
Antalya'da bir grup gönüllü asırlık mezar taşlarının silinen yazılarını yeniledi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir grup gönüllü, asırlık mezar taşlarının silinen harflerini boyadı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir grup gönüllü, asırlık mezar taşlarının silinen harflerini boyadı.

Merkezi Kumluca'da bulunan Uluslararası Mucizevi Eller Sosyal Kooperatifi (UMESKO) üyeleri, "geçmişe vefa" çalışması kapsamında ilçe mezarlıklarındaki eskiyen ve yazıları silinen mezar taşlarını yenileme çalışması başlattı.

Silinen harf ve rakamları boyanan bazı mezarların yüzyıl öncesine ait olduğu ortaya çıktı.

UMESKO Başkanı Sebile Şavkar, gazetecilere, ilçedeki bazı mezarların bakımsızlıktan zamanla tahrip olduğunu söyledi.

Kooperatif üyeleri olarak "geçmişe vefa" adı altında bir çalışma başlatarak mezarları onardıklarını belirten Şavkar, "Çalışmaya başlamadan önce yüz yıl öncesine ait mezarlarla karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Geçmişlerimize hepimiz vefa göstermeliyiz. Özellikle bazı mezarları yıllar önceki imkanlarla insanların kendi elleriyle yaptıklarını gördük. Bazılarının bu dünyada hiçbir yakınının olmadığını öğrendik. Bu durumlar bizleri çok duygulandırdı." ifadelerini kullandı.

Şavkar, ilçedeki tüm kabristanlarda benzer çalışmayı yapacaklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çakmak

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