Antalya'da bir evin mutfağında 643 gram uyuşturucu madde ele geçirildi Antalya'da bir evin mutfağında 643 gram uyuşturucu madde ele geçirildi Antalya polisinin yaptığı operasyonda, bir evin mutfağında, turizm sezonunda piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu madde ele geçirdi.

Antalya'da bir evin mutfağında 643 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

ANTALYA - Antalya polisinin yaptığı operasyonda, bir evin mutfağında, turizm sezonunda piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'da satışa sunulmak üzere İstanbul ilinden temin edildiği değerlendirilen ve bu maddeleri özellikle Lara bölgesinde piyasaya sürme hazırlığında olan isimli şahsın Güzeloba Mahallesinde bulunan ikametine operasyon düzenledi. Şüphelinin aracında ve evin mutfağında yapılan aramalarda 643,50 gram kokain maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmeye çalıştığı tespit edilen S. D., gözaltına alınıp ifadesi tamamlandıktan sonra çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: İHA