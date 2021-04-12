Antalya'da bir evden cep telefonu ve takı çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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Antalya'da bir evden cep telefonu ve takı çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Antalya'da bir evden cep telefonu ve takı çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı
Kaybettiği iki çocuğunun yerine koyduğu köpekleri vurulan adam gözyaşlarını tutamadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kasaplar Mahallesi 8506 Sokak'taki evden cep telefonları ve takıların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarından kimliği belirlenen Ahmet Ali Ç. Demokrasi Bulvarı'nda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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