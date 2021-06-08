Bir evde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında bir kişi yaralandı

Antalya'da bir evde sebebi henüz belirlenemeyen patlamanın ardından çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Antalya'da bir evde sebebi henüz belirlenemeyen patlamanın ardından çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Merkez Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi, 2267. Sokak'taki 3 katlı bir binanın giriş katında patlama sesi duyulmasının ardından yangın başladığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Patlamanın etkisiyle balkon korkuluk ve PVC kaplı alanların da yerlerinden söküldüğü görüldü.

Patlama sırasında evde bulunan Raşit Evren A. (40) yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Aynı apartmanda yaşayan Nazmiye Ünal, gazetecilere, alt kat dairede meydana gelen patlama sırasında, balkon korkuluklarının savrulduğunu gördüğünü, büyük korku yaşadıklarını anlattı.

Polis ve itfaiye ekipleri patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş