Antalya'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Antalya'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

08.01.2021 00:21 | Son Güncelleme: 08.01.2021 00:24
Antalya'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Antalya'da bir apartman dairesinde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da bir apartman dairesinde çıkan yangın, maddi hasara yol açtı, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kepez ilçesi, Gazi Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında, 6 kişinin yaşadığı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine itfaiyeden yardım istendi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, maddi hasara neden olan yangını kısa sürede söndürdü.

Evde bulunan ve dumandan etkilenen 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Söz konusu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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