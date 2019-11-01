Antalya'da bir depoda 17 bin 320 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

01.11.2019 19:22

Antalya'da bir depoda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 17 bin 320 parfüm ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente gümrük kaçağı parfümler getirildiği bilgisine ulaştı.

Polisler, yaptıkları araştırmada reklam atölyesi olarak kullanıldığı izlenimi verilen bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada değişik markalarda 17 bin 320 gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Depo sahibi Ş.B. hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: AA