Antalya'da bir çiftin markette hırsızlık yapma anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Antalya'da bir çiftin markette hırsızlık yapma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'da bir çiftin markette hırsızlık yapma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir marketten hırsızlık yapan çift, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir marketten hırsızlık yapan çift, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir marketten gıda ürünlerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri belirlenen Ö.K. (39) ve N.A.K. (40), aynı markete tekrar gelince yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çift, savcılıkça serbest bırakıldı.

Görüntülerde, çiftin kutuyla markete gelmesi, ürünleri kutuya doldurması ve çıkışta jandarmaya yakalanmaları yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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