Bir çift, evlerinin yanmasını gözyaşlarıyla izledi
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Bir çift, evlerinin yanmasını gözyaşlarıyla izledi

20.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:37

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir çift, evlerinin yanması nedeniyle gözyaşı döktü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir çift, evlerinin yanması nedeniyle gözyaşı döktü.

Side Mahallesi 1031 Sokak'ta tek katlı müstakil evde yangın çıktığını fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etmeye başladı.

Yangın sırasında evde bulunmayan ve olayı haber alarak ikametlerine gelen Niyazi Özarslan ile eşi Aysel Özarslan, söndürme çalışmasını gözyaşlarıyla takip etti.

Yaklaşık iki saatlik çalışmayla söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Bir çift, evlerinin yanmasını gözyaşlarıyla izledi
Bir çift, evlerinin yanmasını gözyaşlarıyla izledi
Bir çift, evlerinin yanmasını gözyaşlarıyla izledi
Bir çift, evlerinin yanmasını gözyaşlarıyla izledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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