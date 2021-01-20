Bir çift, evlerinin yanmasını gözyaşlarıyla izledi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir çift, evlerinin yanması nedeniyle gözyaşı döktü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir çift, evlerinin yanması nedeniyle gözyaşı döktü.

Side Mahallesi 1031 Sokak'ta tek katlı müstakil evde yangın çıktığını fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, alevlere müdahale etmeye başladı.

Yangın sırasında evde bulunmayan ve olayı haber alarak ikametlerine gelen Niyazi Özarslan ile eşi Aysel Özarslan, söndürme çalışmasını gözyaşlarıyla takip etti.

Yaklaşık iki saatlik çalışmayla söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur