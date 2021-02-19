Antalya'da bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara yol açtı
19.02.2021 16:33 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:36
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Oba Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki binanın çatı katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye etti.
İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.
Yangın çatı katında hasara yol açtı oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt