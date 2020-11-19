Antalya'da bir barakada çıkan yangında 2 kişi öldü

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir barakada çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir barakada çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kuzdere Mahallesi Gedelme mevkisinde M.D. (91) ve Ü. D. (96) çiftinin yaşadığı etrafı taşlarla çevrili, üzeri ise naylon ile kaplı barakada yangın çıktı.

Yangını fark eden çiftin torunları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrasında evde yapılan incelemede çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yangının sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun