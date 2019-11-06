Antalya'da bir bahçeden 10 bin avokado çalan 3 kişi gözaltına alındı

Antalya'da bir bahçeden 10 bin avokado çalan 3 kişi gözaltına alındı

Alanya ilçesinde bir bahçeden yaklaşık 10 bin adet avokado çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

06.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:04
Antalya'da bir bahçeden 10 bin avokado çalan 3 kişi gözaltına alındı

Alanya ilçesinde bir bahçeden yaklaşık 10 bin adet avokado çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirtaş Mahallesi'nde bir bahçeden farklı tarihlerde yaklaşık 10 bin adet avokado çalınması üzerine çalışma başlattı.

Alınan ifadeler doğrultusunda kimlik bilgileri tespit edilen S.G. (18), T.B. (22) ve S.G. (19) yakalandı.

Çalıntı avokadonun da ele geçirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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