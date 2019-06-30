Antalya'da bir ayda 3'üncü rekor kırıldı

Antalya'ya havayoluyla bir günde 90 bin 889 fazla turist geldi

ANTALYA - Antalya'ya 29 Haziran'da hava yoluyla 90 bin 889 turist geldi. Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı rekor paylaşımında "Antalya'da Hazıran ayı içerisindeki 3'üncü gün rekoru. 29 Haziran 2019 tarihinde Antalya'mıza gelen yolcu sayısı 90 bin 989. Allah huzurumuzu, bereketimizi daim etsin" dedi.

Turizmin başkenti Antalya tarihin en iyi sezonunu yaşıyor. 2019 yılının ilk aylarından bu yana kırılan rekorlara her gün yenisi ekleniyor. Özellikle Haziran ayında üçüncü gün rekoru kırıldı. 29 Haziran Cumartesi günü hava yoluyla Antalya'ya 90 bin 889turistgeldi, böylelikle tüm zamanların gün rekoru kırıldı.

"3'üncü gün rekoru"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Atalya'da Hazıran ayı içerisindeki 3'üncü gün rekoru. Antalya'mıza gelen yolcu sayısı, 8 Haziran 2019'da 85 bin 205, 22 Haziran 2019'da 86 bin 308, 29 Haziran 2019'da 90 bin 989 oldu. Allah huzurumuzu, bereketimizi daim etsin" ifadelerine yer verdi.

Dış hatlarda uzun valiz kuyrukları

Türkiye'nin bu yılın ilk 5 ayında geçen yıla oranla yüzde 11,3 artış göstererek 12 milyon 757 bin 522 sayısına ulaşmasında, turizmin başkenti Antalya ve İstanbul büyük rol oynuyor. Yabancı turist ziyaretçi sayısıyla rekor üstüne rekor kıran Antalya'da, Haziran ayı henüz dolmadan bir rekor daha kırıldı. 2018 yılında 13 milyon 700 bin rakamını yakalayan kent, 2019 yılı için koyulan 16 milyon turist hedefine dosdoğru ilerliyor. Günde 450 uçağın indiği kente, ortalama 75 bin turist giriş yaptığı rakamlara yansıyor. Dış hatlar terminallerinde turistlerin yoğunluğu dikkat çekiyor. Turistlerin bavullarını almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Kaynak: İHA