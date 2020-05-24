Antalya'da bir apartmanın deposunda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın deposunda çıkan yangın, hasara neden oldu.
24.05.2020 11:53 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:30
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın deposunda çıkan yangın, hasara neden oldu.
Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın masa ve sandalyelerin bulunduğu depo kısmında yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Üst katları da etkileyen alevler, çevre binalara sıçramadan söndürüldü.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA