Antalya'da bir apartmanda çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi

21.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:52

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi, birinci kattan atlayan kişi yaralandı.

Liman Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dumandan etkilenen 15 kişiden bazıları ile apartmanın birinci katından atlayan kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA