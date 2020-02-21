Antalya'da bir apartmanda çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi
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Antalya'da bir apartmanda çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi, birinci kattan atlayan kişi yaralandı.

21.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:52
Antalya'da bir apartmanda çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi

'nın ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi, birinci kattan atlayan kişi yaralandı.

Liman Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, dumandan etkilenen 15 kişiden bazıları ile apartmanın birinci katından atlayan kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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