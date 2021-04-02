Antalya'da bir ailenin evine bölgeye döşenen hatlarla şebeke suyu ulaştırıldı

Antalya'da bölgeye döşenen hatlarla bir ailenin şebeke suyu hayali gerçeğe döndü.

Antalya'da bölgeye döşenen hatlarla bir ailenin şebeke suyu hayali gerçeğe döndü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaşıkiçi mevkisinde yaşayan ve evlerine içme suyu şebekesi ulaşmayan Kılıcan ailesi için çalışma yapıldı.

ASAT ekipleri 9 yıldır taşıma suyla ihtiyaçlarını karşılayan ailenin bulunduğu bölgeye 400 metrelik yeni bir hat döşeyerek eve su ulaşmasını sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ev sahibi Ali Kılıcan, çalışmalardan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Tarımda biyolojik mücadeleye destek

Korkuteli Osman Kalfalar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne sözleşmeli üretim modeliyle yetiştirmek üzere 4 ton patates teslim edildi.

Yetiştirilen patatesler, Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci