Antalya'da bin 400 berber zamlı tarifeyle 'makas' dedi
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Antalya'da bin 400 berber zamlı tarifeyle 'makas' dedi

Antalya'da bin 400 berber zamlı tarifeyle 'makas' dedi
11.05.2020 16:14 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:15

Antalya'da 21 Mart'tan bu yana kapalı olan bin 400 berber, bugün korona virüse karşı aldıkları tedbirlerle yeniden faaliyetlerine başladı.

Antalya'da 21 Mart'tan bu yana kapalı olan bin 400 berber, bugün korona virüse karşı aldıkları tedbirlerle yeniden faaliyetlerine başladı. Saç tıraşı fiyatlarında ise yüzde 80'e varan artış yaşandı.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile kapatılan berber ve kuaförler, tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da bugün tekrar hizmete açıldı. 21 Mart'tan bu yana faaliyetleri geçici olarak durdurulan berber ve kuaförler, sosyal mesafe kuralları, dezenfekte ve strerilizasyon önlemleri kapsamında randevu sistemiyle müşterilerini alıyor. Antalya'da bugün bin 400 berber, 51 gün aradan sonra tekrar 'makas' dedi. Hijyenin ön planda tutulduğu berberlerde, alınan kararlar çerçevesinde müşterilerin isim, telefon numarası, kimlik numarası ve adresi alınarak kaydediliyor. Böylelikle olası bir vaka durumunda kişinin takibi sağlanıp, durum ilgili kolluk kuvvetlerine bildiriliyor.

"Risk faktörü oluşmaması için her türlü önlemimizi aldık"

Yaklaşık 51 gündür kapalı olan iş yerleri açıldığı için oldukça mutlu olduklarını dile getiren Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun, oda üyeleri olarak tüm tedbirleri aldıklarını aktardı. Uzun, "Bu üyelerimizin her birinin dükkanlarını dezenfekte yaptırdık. Randevu sistemine geçtik, tek kullanımlık havlu ve aletlerimizle müşterimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Her koltuk arasında belirli bir mesafe bıraktık. Devletimizin açıkladığı kuralların hepsine harfiyen uyuyoruz. Risk faktörü oluşmaması için her türlü önlemimizi aldık. Müşterilere kapıda ayak dezenfektesi, dükkana girildiğinde el dezenfektesi yapıyoruz ve ardından koltuğa oturtuyoruz. Her şey tek kullanımlık. İleride bir hastalık oluşursa takip açısından müşterilerin giderken adını, soyadını, kimlik numarası ve telefon numaralarını alıyoruz" dedi.

"Saç tıraşını 40 TL'ye çıkardık"

Tıraş maliyetlerinin arttığına da değinen Uzun, "Maliyetler çok yükseldi. 50 liraya aldığımız bir kolonya 150 liraya çıktı. Bir müşteriye yapılacak olan maliyet 12,5 lirayı buluyor. Bu maliyetler yükselince,ister istemez biz de yükseltmek zorunda kaldık. Örneğin benim iş yerimde sadece saç tıraşı 40 TL. Daha önce bunu 25 TL alıyorduk. Ama ister istemez arttırmak zorunda kaldık. Herkes kendi belirlediği fiyatı uyguluyor" diye konuştu.

"Her şey dört dörtlük yapılmış"

Tedbirlerle açılan berberlere gelen erkek müşteriler, uzun süre sonra tıraş olmanın mutluluğunu yaşadı. Müşteriler, alınan tedbirlerden oldukça memnun kaldıklarını ifade ettiler. Yaklaşık 2,5 aydır tıraş olmadığını belirten Sadettin Deren, "Çok güzel, harika buldum. Her şey dört dörtlük yapılmış. İmkanlar güzel. Randevu sistemi yapılmış ve yoğunluk olmuyor. Herhangi bir tedirginliğim yok" dedi.

2 aydır tıraş olmadığını belirten bir diğer müşteri de, "Açılır açılmaz geldim. Tedbirler çok güzel. Hiçbir tedirginliğim yok" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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