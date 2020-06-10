Antalya'da bin 180 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
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Antalya'da bin 180 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada bin 180 gram kokain maddesi ele geçirilirken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da bin 180 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
10.06.2020 23:18 | Son Güncelleme: 11.06.2020 00:02

Antalya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada bin 180 gram kokain maddesi ele geçirilirken yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ü.Ç. ve B.K. isimli şahısların araç ile İstanbul'dan Antalya'ya uyuşturucu nakledeceği ve Antalya'da Ü.Y. isimli şahsın kullandığı başka bir araç ile bu aracı karşılamaya gideceği yönünde istihbarat alındı. Döşemealtı ilçesi Korkuteli yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasına gelen araçlarda bulunan Ü.Ç., B.K. ve Ü.Y. isimli şahıslar yakalanırken araçlarda yapılan aramada daralı bin 180 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığınca işlemleri tamamlanan şüpheli Ü.Ç., B.K. ve Ü.Y., "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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