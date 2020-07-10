Antalya'da bilgisayar hırsızlığına tutuklama Antalya'nın Manavgat ilçesinde bilgisayar hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bilgisayar hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aşağıpazarcı Mahallesi'nde N.Y'ye ait evden diz üstü bilgisayar çalınmasıyla ilgili çalışma yapan ekipler, şüpheli Y.P'yi yakaladı.

Çalıntı bilgisayar, sahibine teslim edildi.

İşlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA