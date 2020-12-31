Antalya'da bıçaklı kavgada baba ve oğlu yaralandı

Antalya'da iki grup arasında çıkan kavgada, 2 kişi bıçakla yaralandı.

Antalya'da iki grup arasında çıkan kavgada, 2 kişi bıçakla yaralandı.

Muratpaşa ilçesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda, trafik ışıklarında satış yapan 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çiçek satışı yapan aynı aileden 5 kişi, Fikri (60) ile oğlu Murat Solaklar'ı bıçakla yaraladı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş