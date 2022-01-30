Antalya'da bıçaklanarak öldürülen kişinin cenazesi ailesine teslim edildi

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde parkta çukur kazmalarından şüphelenilen çiftin evinde yapılan aramada bulunan kişinin cenazesi, adli tıptaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Kadir Demir'in (39), Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Morg önünde toplanan aile üyeleri üzüntü yaşadı.

Yakınları tarafından teslim alınan cenaze defnedilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

Olay

Side Mahallesi'ndeki parkta çukur kazıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri 29 Ocak'ta bölgeye gitmişti. Çukurun yanında bulunan Elvan K. ile birlikte yaşadığı Alman uyruklu Nadia A.G'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, çiftin evinde arama yapmıştı.

Evde vücudunun birçok yerinde bıçak darbesi olan erkek cesedi bulunmuş, Elvan K. ile Nadia A.G. gözaltına alınmıştı. Elvan K. tutuklanırken, Nadia A.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.